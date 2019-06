Ciudadanos no estará en la cabecera de la manifestación del Orgullo, ni tampoco tendrá carroza

Este año los de Rivera podrían no tener representación en la manifestación del orgullo LGTBI de Madrid.

"Evidentemente, en la pancarta de cabecera y en la parte de carrozas tienen que estar las entidades y las personas que defiendan los derechos que la organización recoge para avanzar en el camino de la diversidad y la igualdad", ha dicho Sergio Rivero, portavoz de COGAM.

Cada año, COGAM y FELGTB, los organizadores, invitan a abrir la manifestación a quienes luchan por la igualdad LGTBI. Este año ese compromiso se traduce en un decálogo. Sin que cumpla su primera petición (No valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar), el resto, dicen, no tendría razón de ser. Ciudadanos no lo ha firmado.

Decálogo por los derechos LGTBI del Orgullo de Madrid | laSexta.com

"Es verdad que en los últimos cuatro años hemos sacado en Madrid hemos sacado leyes muy importantes también con los votos y el trabajo de Cs, pero es cierto que considerábamos que este decálogo era fundamental, sobre todo cuando tenemos una extrema derecha enfrente que nos quiere llevar a la Casa de Campo, que quiere legitimar y legalizar las terapias de curación", ha añadido Rivero.

Preguntado por si van a firmar el decálogo y van a ir en carroza a la manifestación, Nacho Martín Blanco, diputado de Ciutadans ha contestado así: "Hemos ido cada año, hemos estado siempre presentes y no hay ninguna variación a ese respecto".

A pesar de esta respuesta, el partido de Rivera confirma a laSexta que irá a la manifestación, pero que no firmará ese decálogo.

"Cualquier ciudadano, cualquier organización que quiera participar en la manifestación del Orgullo puede hacerlo con total libertad, no se ha vetado absolutamente a nadie. El derecho de manifestación es constitucional", ha apuntado Rivero.

Podrán ir, y de hecho irán, así lo han confirmado desde Ciudadanos, pero sin firmar ese decálogo por los derechos LGTBI tendrá que ser a título personal, sin representación en la cabecera y sin carroza.