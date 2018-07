Ciudadanos evita que Cifuentes comparezca en la comisión sobre la corrupción

Esta medida ha sido adoptada por el rechazo a la misma del PP y Ciudadanos, que se apoyan en un "error en la formulación" de la petición. La Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción en la Comunidad había dado luz verde el pasado jueves a la comparecencia de Cifuentes para explicar el retraso en la entrega de las actas del Canal, relacionadas con el caso Lezo.

Documentos que el juez en el mes de agosto había autorizado que podían ser remitidos por el Gobierno autonómico a la Cámara regional. No obstante, el visto bueno final para la comparecencia de la dirigente madrileña lo tendría que dar la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea. Dicho órgano ha acordado, gracias a los votos de PP y Ciudadanos, que esto por el momento no se produzca. Desde Ciudadanos, su portavoz en la Comisión, César Zafra, ha argumentado que su formación ha tomado esta decisión "debido a que habido un error en la formulación de la comparecencia por parte de PSOE y Podemos", según les han indicado los letrados del Parlamento.

Este consejo jurídico les ha llevado a votar en contra, aunque Zafra ha asegurado que "en cuanto se solucione ese defecto de forma" la presidenta comparecerá tal y como estaba previsto. En este sentido, fuentes de la formación naranja explican que votar a favor de esta comparecencia supondría "violar" el criterio de los letrados de la Asamblea y que Ciudadanos respeta "la legalidad" y el "criterio" de los expertos. Además, las mismas fuentes exponen que Cs ya registró una petición de comparecencia de Cifuentes en esta Comisión de Investigación y, por tanto, volverán a llamarla "de nuevo" y con la "forma reglamentaria" para que dé "todas las explicaciones" sobre el retraso a la hora de enviar las actas del Canal relacionadas con Lezo.

"Creo que queda claro que nunca nos echamos atrás y creo que es un error que se puede subsanar y no me cabe ninguna duda que Cifuentes y la gente involucrada con el tema de las actas vendrá a la Comisión a dar explicaciones", ha sostenido Zafra en los pasillos de la Asamblea. Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha ironizado que esta decisión de la Mesa demuestra "el vodevil" en el que se ha convertido la Comisión. "Ellos querían tener la foto de Cifuentes declarando en la Comisión de Investigación y no les importaba la Ley, no les importaba cometer un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal. Con ese informe de la secretaria general se ha puesto de manifiesto que esas comparecencias era ilícitas", ha aseverado Ossorio.

Así, Ossorio ha señalado que se ha dejado en "evidencia" a la Comisión de Investigación, la que ahora "se ha quedado sin materia para el día 2 de febrero". "La van a tener que cambiar otra vez, porque no tienen asunto. Eso pone de manifiesto el ridículo absoluto de la Comisión. Ha prevalecido la legalidad y la razón", ha añadido. Desde Podemos, el portavoz en la Comisión, Miguel Ongil, ha manifestado que, a su parecer, Ciudadanos "protege" a la presidenta al rechazar su comparecencia. "Ciudadanos dice una cosa en público y hace otra cosa en privado que ha votado para proteger a Cifuentes. Nosotros hemos constatado con el letrado de la Comisión que las opciones eran legales y posibles, tanto la de la comparecencia en la Comisión de Presidencia como en la Comisión de Corrupción.

Esto no tiene nada que ver con criterio jurídico, ha sido una decisión política en la que PP y Cs se han cerrado", ha criticado Ongil. Por último, la socialista Encarnación Moya ha expresado que es "un día muy triste para la democracia y la transparencia en la Comunidad", teniendo en cuenta que el pasado jueves todos los grupos de la oposición "votaron a favor a de esa comparecencia en la Comisión". "Hoy se han limitado a proteger a Cifuentes y se han limitado a que no haya transparencia en esta Asamblea", ha lamentado Moya. Asimismo, Moya ha sostenido que la formación naranja tiene que "hacérselo mirar", porque un día "ha votado a favor que de que se realice la comparecencia y "ahora en esta votación no están a favor". "No sabemos que ha hecho a Ciudadanos para cambiar de decisión", ha concluido.