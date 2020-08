La vicepresidenta Carmen Calvo admite que puede haber "matices diferentes" entre los socios de gobierno pero niega que exista en "inquietud" en el Ejecutivo por los Presupuestos Generales del Estado, aún "en fase de elaboración interna".

No obstante, da por hecho los apoyos con los que no van a contar. "No hace más de dos, tres fines de semana que el propio Oriol Junqueras decía, literalmente, 'no vamos a aprobar los Presupuestos'", ha afirmado, en entrevista con 'RNE'.

Unas palabras que han tenido respuesta inmediata por parte de Esquerra Republicana, cuya portavoz, Marta Vilalta, ha instado al Ejecutivo a que no les "utilicen de excusa". "Quien tiene la capacidad de decidir es el propio Gobierno del Estado, y lo que vamos es que está virando, mirando a la derecha", ha aseverado.

Concretamente, a Ciudadanos, ya que, sin los 13 diputados de ERC, los 10 de la formación naranja podrían tener la llave para las cuentas de 2021. "Ciudadanos va a negociar para que estos Presupuestos sean los mejores posibles para los españoles, para que sean sensatos, para que sean moderados", ha apuntado la líder del partido, Inés Arrimadas.

Las tiranteces llegarían, precisamente, en la convivencia con Unidas Podemos. Aunque rebajan el veto a Cs, quieren que se negocien las cuentas primero en el seno del Consejo de Ministros. Este lunes, preguntado por laSexta sobre si habrá presupuestos, Pablo Iglesias se mostraba optimista. "Yo creo que sí", afirmaba el líder del partido morado.

Para el PP, sin embargo, la línea roja de Podemos es infranqueable y acusan a Pedro Sánchez de querer un "cheque en blanco". "Es Pedro Sánchez el que, en su caso, tendrá que elegir", advertía este lunes el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida.

"¿De verdad lo que pretende es que hoy le demos ese cheque en blanco? Sin saber siquiera si está de acuerdo con Podemos, sin haber aprobado un anteproyecto y sin haberse sentado con nadie a hablar", ha reprochado el primer edil madrileño.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pide consenso sin vetos. Así lo ha manifestado en Al Rojo Vivo, donde ha señalado que, a su juicio, "no hay que hacer vetos, hay que hablar con todo el mundo, porque estamos en una situación de emergencia".

"Lo más importante es que los socios del Gobierno, las fuerzas que componen el Gobierno de coalición, consensúen esos Presupuestos sociales", ha defendido.