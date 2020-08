El Gobierno continúa trabajando en el objetivo de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Desde el PSOE instan a todos los partidos a negociar la propuesta, mientras que desde Unidas Podemos consideran que será difícil cerrar una negociación con Ciudadanos.

Al respecto, Ada Colau ha señalado en Al Rojo Vivo que "las fuerzas de Gobierno tienen que consensuar la propuesta de los presupuestos para hacer frente a la emergencia sanitaria y activar los fondos europeos". Y una vez esté esto cerrado, impulsar las conversaciones con otros partidos.

"Hay que hablar con todas las fuerzas, no hay que hacer vetos. Pero lo más importante es que los socios de Gobierno consensuen las propuestas y a partir de ahí, se abran las conversaciones con otras fuerzas políticas", ha destacado al respecto.

Si los presupuestos son sociales y progresistas, lo lógico es que se empiece a hablar con las fuerzas progresistas"

Asimismo, la alcaldesa de Barcelona ha indicado en esta entrevista que si "los presupuestos son sociales y progresistas, lo lógico es que se empiece a hablar con las fuerzas más progresistas". En este sentido, ha señalado que "Ciudadanos es una fuerza liberal de derechas", que está más lejos de estas políticas.

En cuanto a la postura de ERC, Colau ha recordado que "no quiere hablar" de las cuentas del Estado "antes de las elecciones catalanas". Así, ha apelado a la responsabilidad de los republicanos independentistas, que a su juicio, "tienen que decidir de una vez si quiere ser la fuerza responsable que mire por los intereses de todos los catalanes y catalanas".

Durante la entrevista, la regidora barcelonesa también se ha pronunciado sobre la política de las remanentes, impulsada desde el Ministerio de Hacienda. Una propuesta que, según Colau, "no ha contentado a nadie". "Todos los Ayuntamientos hemos dicho que el decreto no era sensato, que no solucionaba el tema de la financiación municipal", ha apuntado.

Por ello, apunta, el Ejecutivo central tendrá que impulsar otro tipo de medida de financiación para los consistorios, que "son los que menos recursos tienen y más demanda atienden" de servicios sociales y municipales.