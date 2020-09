Ciudadanos apoyará la creación de una comisión de investigación sobre el caso 'Kitchen', que han solicitado el PSOE y Unidas Podemos para investigar el supuesto uso de medios del Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy para favorecer intereses del PP.

Lo ha confirmado la líder de Cs, Inés Arrimadas, en una entrevista en RNE, donde ha recalcado que su partido siempre ha apoyado las comisiones de investigación "de casos graves de corrupción que están en los juzgados" y, en cambio Pedro Sánchez, ha criticado, está "tapando" la corrupción de Podemos "desviando la atención" con la comisión del PP.

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista en 'esRadio', ha dicho que Ciudadanos "vote lo que quiera, pero que no sea cómplice de eso, no vamos a ser cristianos en el circo romano", y opina que esta comisión "es un instrumento de linchamiento" y que "PSOE y Podemos no quieren investigar la verdad, solo sacar del tablero a la oposición y minar a Casado".

Martínez-Almeida ha dicho que se investigue todo, y ha calificado de "preocupantes" las informaciones que se han ido publicando. Ha afirmado tambiñen que el PP "no puede no asumir" lo ocurrido.

El PSOE y Unidas Podemos han registrado ya la solicitud de esa comisión en el Congreso. Los socialistas tienen intención de pedir la comparecencia de Rajoy y desde Podemos solicitarán la de Pablo Casado.

Fuentes de Unidas Podemos a laSexta argumentan que Pablo Casado fue elegido presidente con los votos de María Dolores de Cospedal "y pactó la Ejecutiva con ella". Anticorrupción la imputación de la ex número 2 del PP por el espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas.

"Deberían comparecer aquéllos que tuvieran conocimiento o participaron en esa operación. Cospedal, Fernández Díaz y Mariano Rajoy que, según todos los indicios, también conocía", ha dicho en un videocomunicado Pablo Echenique.

Asegura que también la dirección actual del PP debe dar explicaciones: "Si hoy Pablo Casado es presidente del partido y líder de la oposición es porque fue elegido con los votos de Dolores de Cospedal (en las primarias) y ella está ahora en el centro de este ataque gravísimo a nuestro sistema democrático".

Según el documento registrado en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos solicitan la creación de una Comisión de Investigación "relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".

"El levantamiento del secreto de sumario de la investigación denominada operación kitchen, ha sacado a la luz hechos muy graves de utilización ilegal y partidista de los recursos del Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular entre los años 2013 y 2015" y añaden que en el infome de la Fiscalía "hay contundentes indicios de la presunta puesta en marcha de una trama parapolicial dirigida por el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y el antiguo máximo responsable de la Policía, Eugenio Pino".

Aseguran que algunas de las pruebas aportadas apunta "al presunto conocimiento de la trama por parte de Mariano Rajoy, siendo entonces Presidente del Gobierno" y que también se señala a la ex secretaria general del Partido Popular, Maria Dolores de Cospedal, por su 'interés personal' en esta trama parapolicial, dado su papel 'como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma', y como máxima dirigente del partido, al 'existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo".

Esta inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (...) es claramente un abuso de poder

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Fernández Díaz y a Cospedal los delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación. En el mencionado informe se citan asimismo conversaciones "potencialmente comprometedoras" entre Francisco Martínez y miembros de la actual dirección del PP, apuntan.

"Esta inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya misión es precisamente garantizar los derechos y libertades de la población, es claramente un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de derecho y de la democracia", dice el escrito.

Por todo lo anterior, -argumenta- se propone la creación de una Comisión de Investigación con el objetivo de "investigar la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular".

Mayoría a favor en el Congreso

La intención es que a finales de este mes el Pleno vote si se crea esta comisión y si no hay sorpresas, una mayoría del Congreso lo apoyará, por lo cual habrá comisión. El PSOE y Unidas Podemos estima en tres meses la duración de esa comisión.

El PP insiste en su mensaje: los hechos que se denuncian, dicen, no afecta a la dirección actual y los que votan a favor son los mismos -añaden- que no quieren comisión de investigación sobre la presunta financiación de Podemos.

ERC, Junts per Catalunya, la CUP, BNG, MasPaís, Compromís y EH Bildu también han registrado este jueves su solicitud para la creación de la comisión de investigación de la operación 'Kitchen'.