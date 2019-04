Villegas: "Hay riesgo de que los socialistas se tiren al monte y pacten con Podemos y los separatistas"

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha considerado que si no se forma un "gobierno constitucionalista" las alternativas sólo son "un gobierno populista o nuevas elecciones, y ninguna de las dos es buena para España".

En declaraciones a los medios de comunicación, Villegas ha hecho un nuevo llamamiento a PP y PSOE para que se sienten "en una mesa de diálogo hablando de pactos y propuestas para desbloquear la situación que vive España".

El dirigente político dice "no entender" que "si la solución tanto para el PP como para el PSOE es un pacto a tres por qué no se ha empezado a trabajar". Desde Ciudadanos, ha agregado, continuarán "trabajando por esa mesa de negociación" y ha advertido que "para desatascar la situación lo ideal es que en ella no se sienten los líderes políticos, sino equipos de trabajo que hablen de programas y propuestas".

En su opinión, "aún hay tiempo para llegar a un acuerdo y mirar de formar un gobierno". Respecto a un posible pacto del PSOE con Podemos y con diferentes partidos nacionalistas, Villegas cree que "las mejoras en España hay que hacerlas con reformas y no con rupturas" y ha subrayado que el país "necesita un gobierno reformista, centrado, que respete los compromisos con Europa y que no dinamite el sistema económico español".