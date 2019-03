CiU busca socios que apoyen el proyecto independentista y los futuros recortes

Los convergentes quieren socios comprometidos, no sólo que se apunten al proyecto independentista, sino también que carguen con el peso de posibles recortes. Así lo ha asegurado el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, "la consulta tendría que seguir adelante, y no me imagino conversaciones con las demás formaciones políticas donde este tema no esté claramente sobre la mesa, como un tema prioritario".

Pero Esquerra no está dispuesta a tragar con la política de la austeridad, y pone condiciones difíciles para un posible apoyo. "El acuerdo pasa por una promesa de referéndum y un cambio de política económica", aseguraba Oriol Junqueras, candidato de ERC a la Generalitat.

Si todo se tuerce con Esquerra, CIU dice que lo intentará con el PSC. El Partido Socialista dice que tendrían que cambiar mucho las cosas, pero en el fondo estarían dispuestos a escuchar las propuestas. "El Partido Socialista va a estar abierto a acuerdos para facilitar la salida de la crisis", aseguraba Pere Navarro, candidato del PSC a la Generalitat.

En el PP aseguran que la desconfianza hacia CIU es absoluta, pero no cerrarían la puerta si Artur Mas hace lo que parece imposible, renunciar al proyecto independentista. "Si Artur Mas rectifica de una manera importante su propuesta, estaremos en disposición de escuchar", afirmaba Alicia Sánchez Camacho, candidata del PP a la Generalitat.

Por su parte, Artur Mas ha afirmado que no piensa en dimitir, así que en unas semanas veremos hasta dónde se tiene que rebajar CIU para poder formar el puzzle del Gobierno.