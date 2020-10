Aguantar y aguantar. Es la consigna del Gobierno de coalición con Pablo Iglesias. Fuentes del Ejecutivo aseguran que hay que aguantar, al menos a corto plazo. A medio plazo -apuntan- ya se verá porque esta causa, recuerdan, ha dado ya muchas vueltas.

Sí admiten que esta situación complica lo más inmediato que tiene el Gobierno sobre la mesa, como la negociación presupuestaria, en referencia a Ciudadanos. Pedro Sánchez este miércoles manifestó su respaldo a su vicepresidente y hoy varias voces del PSOE y del Gobierno siguen esa línea.

"Lo que le ocurrió a Iglesias es lo que le ocurrió a Casado. No hay ninguna imputación ni hay que lanzar hipótesis. Es un ataque a la figura del vicepresidente". Así de rotundo se ha pronunciado este jueves el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Rafael Simancas, en Antena 3, recuerda que no es la primera vez que Podemos afronta estos procesos "y siempre ha salido indemne" y le dice al PP, que ha pedido la dimisión de Iglesias o que Sánchez lo cese que "está muy preocupado por la improbable imputación de Iglesias pero él tiene imputado al (ex ministro del Interior) Fernández Díaz (por el caso Kitchen').

En Unidas Podemos tampoco creen probable que el Supremo lo impute. Pablo Echenique considera sorprendentes los argumentos del juez y sospecha que hay otros motivos detrás, como la posición de Podemos sobre la monarquía o sobre la renovación del CGPJ, ha dicho en TVE.

"¿Usted se imagina el escándalo de que el Tribunal Supremo investigue sin pruebas esto? No me cabe esta hipótesis. El Supremo no dará tal desprestigio a la justicia", asegura, y dicen estar muy tranquilos porque "al final todas las querellas quedan archivadas. Ya sabemos cómo se juega a esto y sabemos que hay empresas que no nos quieren en el Gobierno. Tanto Iglesias como los demás, estamos tranquilos".

Gloria Elizo, la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados y ex miembro del equipo jurídico de Podemos y para quien también se pide su imputación, ha explicado que el escrito del juez García Castellón tiene fallos, reconoce que no tendría problema en declarar voluntariamente en el Supremo y admite que ella hubiera actuado de otra forma como responsable del equipo jurídico de Podemos ante los cambios de versión de Dina Bousselham.

"Pedir diligencias y que esas diligencias den como fruto una investigación tres años después no tiene nada que ver con urdir un plan que pretenda imputar a nadie por un delito", ha detallado en Onda Cero.

El diputado de UP Alberto Rodríguez, en Antena 3, opina igulamente, que "en ninguna cabeza cabe que este proceso va a seguir adelante. Cuando esto llegue a la instancia judicial y vean que no hay pruebas y se basa en rumores, obviamente va a quedar archivado. Por eso no hacemos proyecciones a futuro de este asunto".

También se ha pronunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Radio Euskadi. Asegura esta tranquila sobre la inocencia de Iglesias y sorprendida -ha dicho- sobre las actuaciones judiciales. Ha desvelado que ha hablado con él y que "lo que está viviendo él y su familia es demasiado duro". Ha recordado además que "todas las querellas contra Podemos han quedado archivadas".

PP y Cs insisten en que dimita

Desde la oposición, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que son los dirigentes de Podemos los que nunca -ha asegurado- han respetado la presunción de inocencia: "Hace dos semanas cuando este mismo juzgado abría investigación contra el PP oímos decir que había justicia y ahora cargan contra ella", ha apuntado en una entrevista en Antena 3.

Inés Arrimadas, de Ciudadanos, cree que Iglesias "debería ser el primero en ponerse a sí mismo el listón", en referencia a las peticiones de dimisión que el líder de Podemos ha pedido para otros en otras causas.

Sobre cómo puede afectar esto a las negociaciones de los presupuestos, ha dicho que se necesitan esas cuentas "y aquí tenemos un Gobierno que tapa la corrupción de Podemos o justifica a su vicepresidente" que, a su juicio, si no está imputado es porque es aforado.