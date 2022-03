Varios cientos de personas han secundado este sábado la protesta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) --unas 800 según la cifra de la Delegación del Gobierno, varios miles según los convocantes-- contra el "Gobierno traidor", una concentración en la Plaza de Colón de Madrid en la que las consignas más repetidas han sido "¡Marlaska dimisión!" y "¡Basta ya!".

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha defendido el lema de la protesta, que cataloga de "traidor" al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha centrado sus críticas en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la política de acercamientos de presos de ETA y los pactos con EH Bildu.

Entre silbidos y gritos de los asistentes cuando se mencionaba el nombre de Grande-Marlaska, Araluce ha señalado que "ganas tenía de quitarle" la medalla que le dieron en 2017 al elegido por Pedro Sánchez en 2018 como ministro del Interior. Los asistentes han empezado a corear "¡Quítasela!", lo que ha confirmado la presidenta de la AVT: "Se la vamos a quitar".

El consejero de la AVT Miguel Folguera ha sido muy duro con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Sánchez tiene que estar fuera de Moncloa y Marlaska del Ministerio del Interior", ha dicho, apelando a la fuerza de los votos de los presentes en la concentración. Como víctima de ETA cuando era guardia civil, Folguera también ha recriminado al ministro del Interior los ceses de los coroneles Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos. "Prefiere juntarse con Bildu", le ha recriminado a Grande-Marlaska.

Durante el acto, que ha sido secundada por PP, Vox y Ciudadanos (Cs) y que ha concluido con el himno de España, se ha reconocido en varias ocasiones la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El periodista Albert Castillón ha sido quien ha presentado el acto, y ha respaldado la "foto de Colón" de 2019 --con los tres líderes de estos partidos, de los que ya solo continúa Santiago Abascal--. Dignidad y Justicia o la Fundación Miguel Ángel Blanco también han secundado la protesta.

Bajo el lema 'No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo', la manifestación ha servido para protestar por el fin de la dispersión de etarras, las progresiones de grado y por contar con EH Bildu como socio parlamentario. En la plaza se han visto muchas banderas de España y pancartas en recuerdo a víctimas de ETA y pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez.

La delegación del PP la ha encabezado el presidente de la formación en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, junto a otros dirigentes como Beatriz Fanjul o Marimar Blanco --que este viernes llamó a recuperar el lema "basta ya" contra el Gobierno de Sánchez--. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, excusó su no asistencia, aunque el jueves recibió a representantes de la AVT para mostrarles su apoyo.

Además, a la protesta también ha asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha señalado que "son más de 370 los crímenes que todavía tiene ETA que no han sido esclarecidos". "Esa debería ser la prioridad en estos momentos: estar al lado de las víctimas", ha defendido.

Por su parte, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha encabezado la delegación del partido naranja, en una protesta que también ha contado con el respaldo en redes sociales del líder de Vox, Santiago Abascal. De este partido ha acudido a Colón la diputada Macarena Olona, una de las voces más críticas con la gestión de Grande-Marlaska.

También han apoyado la protesta diferentes organizaciones policiales, como JUPOL y JUCIL, sindicato de la Policía Nacional y la Asociación Profesional de la Guardia Civil, las dos nacidas de la plataforma JUSAPOL y mayoritarias en cada uno de los cuerpos policiales, así como SUP, AEGC o los funcionarios de prisiones de APFP.

La AVT lleva meses denunciando el "pacto presos por presupuestos" y que el Gobierno de Pedro Sánchez incluya a EH Bildu entre sus socios preferentes. También mostraron su recelo en el pasado por la transferencia de prisiones al País Vasco y las decisiones para poner fin a la política de dispersión sin exigir colaboración de los terroristas con la Justicia.

Marlaska defiende que se aplica la ley

Estas últimas semanas, el ministro del Interior ha reiterado que "no ha dado beneficios" a los presos de la banda terrorista. "No tengo que pedir perdón, este Gobierno no ha dado ningún beneficio a los etarras, ni antes ni ahora, sino que aplica la legislación penitenciaria", sostuvo en el Congreso el pasado miércoles.

Grande-Marlaska reiteró que el Ejecutivo ahora actúa con "transparencia" al informar de cada acercamiento, recordando el "silencio" cuando se produjeron más de 800 traslados de etarras con gobiernos del PP. También aludió al aumento de subvenciones para estos colectivos de víctimas y el impulso dado al Centro Memorial de las Víctimas inaugurado en Vitoria y a las unidades didácticas sobre terrorismo.