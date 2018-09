El chantaje de un concejal del PP a la alcaldesa de Torrelodones: "Queremos la silla. Si no os presentáis, intento frenar la denuncia"

Un concejal del PP, Ángel Viñas, trató de chantajear a la alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, para que su partido Vecinos por Torrelodones no se presente a las próximas elecciones municipales.

"Si os vais a presentar nosotros seguimos con nuestra guerra", le advierte el concejal popular

En una grabación que publica en exclusiva la SER , Viñasdel paso subterráneo de la A6. Lo hace durante una reunión celebrada el pasado martes, y a la que el concejal acudió acompañado por el expresidente del PP en el municipio, Jorge García.

"Si no os presentáis, intento frenar la denuncia. Si os vais a presentar nosotros seguimos con nuestra guerra", admite el concejal popular, que no oculta en ningún momento su interés en sacar beneficio político. "Lo que queremos es la silla en la que estás sentada", añade.

Viñas reconoce que la alcaldesa no se ha llevado dinero de la obra, y se lo admite: "Habéis hecho el túnel, estoy seguro de que no os habéis metido un euro en el bolsillo y no podría decir lo mismo si hubiesen intervenido algunas personas de mi partido".

Sin embargo, como se aprecia en la grabación, el concejal le advierte de que, en caso de negarse a ceder a su petición, habrá consecuencias políticas y "consecuencias de carácter personal".