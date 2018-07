César Luena afirma que Rajoy actúa como "un trilero" y un "antisistema"

CRÍTICAS DESDE EL PSOE A RAJOY

El PSOE carga contra Rajoy por "antisistema" y no aclara si Sánchez se presentará ahora a una investidura. El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha criticado a Rajoy por su "irresponsable" decisión de no presentar su candidatura a una investidura, un comportamiento que ha calificado de "antisistema". A partir de aquí, no ha aclarado si el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, asumirá ahora esta responsabilidad, porque, ha dicho, es el presidente del PP quien debe explicar si renuncia o no.