¿Ha cerrado la puerta Podemos a pactar con Izquierda Unida?

Ya se sabe algo más de la estrategia de Podemos de cara a las autonómicas y las generales del año que viene. No concurrirá junto a Izquierda Unida, a la que ya le ha adelantado que no irán de la mano, según el diario 'El Mundo'. Públicamente, la formación niega contactos pero, según 'El Mundo', en encuentros informales Podemos ya le ha dicho a Izquierda Unida que no cuente con el pacto previo.

Con o sin convergencia, la cúpula de Izquierda Unida ya no disimula su hartazgo. Cayo Lara les pedía este domingo "que dejen de marear la perdiz". Lo dice quien acaba de dejar paso a Alberto Garzón con el encargo de trabajar precisamente por la convergencia.

La posiblidad del pacto se ha ido desdibujando encuesta tras encuesta. Tras cosechar Podemos un millón de votos en las europeas en mayo, para muchos el único escenario posible era concurrir juntos. Pero, por ejemplo el último barómetro de laSexta le da al partido de Pablo Iglesias uno de cada cuatro votos y ahora la suma de siglas no parece tan útil.