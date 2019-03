Cayo Lara a Rajoy: "Dimita y convoque elecciones generales"

El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha pedido al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que asuma su responsabilidad, dimita y convoque elecciones generales por haber "montado su Gobierno sobre una gran mentira".

Según Cayo Lara, ahora "no vale con pedir disculpas"

Lara se ha expresado así en el pleno del Congreso en el que ha comparecido Rajoy para referirse al caso Bárcenas y le ha dicho: "Han mentido tanto, tantas veces y a través de tantos portavoces que ahora han perdido toda la credibilidad".

"Tienen el Gobierno montado sobre una gran mentira", ha señalado, antes de asegurar que "no vale con pedir disculpas" y que este debate "no puede ser una ley de punto final" sino que Rajoy debe "asumir su responsabilidad" y dimitir.



Lara ha apuntado que Rajoy "no es creíble y no es garantía de estabilidad", por lo que ha añadido que "la regeneración democrática hoy pasa necesariamente por ahí"."



El coordinador general de IU, que comenzó su intervención recordando a las víctimas del accidente de tren en Santiago, ha opinado que Rajoy llega al Parlamento "presionado por la opinión pública, por los grupos de esta Cámara, por la pésima imagen internacional y por la presión de su propio partido y sus votantes".



A su juicio, "no es bueno enviar mensajes de ánimo a los delincuentes desde la Presidencia del Gobierno, sobre todo cuando han trabajado para la familia política, para la causa, para la trama de corrupción tejida entre empresarios corruptores y recogedores de sobres corruptos".



"En su partido han ido demasiado lejos y hoy hablar del estado de la nación es hablar del estado de la corrupción en el PP", ha matizado, antes de añadir que todos los imputados en el caso Gürtel o Bárcenas "son o han sido altos dirigentes o importantes cargos públicos del Partido Popular".



Lara ha recordado que en el debate del estado de la nación de febrero ya pidieron la dimisión de Rajoy "por su estafa electoral violando el programa prometido" y "por la supuesta financiación irregular y competir dopados en las elecciones".



"Hoy le sumamos una tercera razón: que han montado su Gobierno sobre una gran mentira a los ciudadanos", ha añadido. Para Lara, el problema principal reside en "el origen de los fondos con el que se han estado financiando esos sobresueldos de dirigentes del PP y, mucho peor, el hecho de haber concurrido a las elecciones dopados con fondos ilegales".



"Ahora entendemos su empeño en recortar las subvenciones a partidos y sindicatos. Es que a ustedes no les hacían falta porque se financiaban con otros fondos alternativos", ha precisado.



Lara ha recordado que hasta ahora la única querella contra Bárcenas y los empresarios ha sido la que ha presentado IU y otras asociaciones. "¿Por qué no han presentado una querella contra Bárcenas? ¿Sólo se han querellado contra los mensajeros que airearon los papeles?", ha preguntado.



Tras acusar a Rajoy y al PP de "incongruencias y declaraciones inverosímiles", ha subrayado que "las mentiras tienen las patas muy cortas y le han delatado los mensajes de móvil que se han conocido y en los que usted animaba a resistir a su extesorero y amigo". "¿Cuál es el pacto que usted y su partido tenían con el señor Bárcenas y del que éste se sintió liberado según los mensajes que le envió?", ha cuestionado.



Por su parte, el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, ha afirmado que Rajoy es políticamente "un corrupto y como tal se ha comportado", por lo que ha considerado que su único camino es la dimisión. "Usted no puede presentarse hoy como el engañado y la víctima de un delincuente", le ha espetado.



El diputado de CHA, Chesús Yuste, ha alertado de que Rajoy "ha mentido tanto" que ya nadie le cree y por eso "no es digno" del cargo de presidente del Gobierno. Para Yuste, la "única solución decente" es dimitir y convocar elecciones en unos comicios en el que todos los partidos "jueguen limpio" y no "dopados" gracias a la financiación ilegal. "De la mafia no esperamos que salga la regeneración democrática", ha alertado.