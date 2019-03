Cayo Lara: "Gallardón es el Torquemada del siglo XXI"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha pedido un consenso mayor. Considera que "teníamos una leye que no era necesario reformar". Tampoco le convence el anteproyecto al alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, que reconoce que "hay cosas que no me gustan y hay que precisar el tema de las malformaciones, muy pocos casos en elos que haía malformaciones incompatibles con la vida y en esos casos parece que es complicado justificar que el aborto llegue al final".

La oposición asegura que la ley es un auténtico retroceso. Cayo Lara considera que "parece que Gallardón es el nuevo Torquemada del siglo XXI y es inconcebible". Por su parte, el líder del PSOE, Alfrefo Pérez Rubalcaba ha afirmado que "es una ley que no haría ni el señor Cameron en Gran Bretaña ni el señor Sarkozy en Francia, ni Merkel en Alemania. Es una ley que solo un dirigente ha aplaudido, el señor Lepen".

Precisamente fronteras ha traspasado esta reforma. Las protestas han llegado a la embajada española en París donde los defensores del aborto se han concentrado convocados por el partido socialista francés..

En Bilbao más de 100 mujeres se han encerrado en el Hospital de Cruces para exigir que se respete su derecho a decidir. Unas mujeres que han sido desalojadas a la fuerza por la Ertzaintza.

Concentración también en Victoria y manifestación en las calles. En Pamplona han querido también esta tarde reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.