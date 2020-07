Horas antes de la entrada en vigor del decreto que permitirá confinar varios municipios de Lleida, los casos de coronavirus en la comarca del Segià y, en general, de toda Cataluña siguen aumentando.

En concreto, en el Sègria, la zona más afectada por los nuevos brotes se han notificado 151 contagios en las últimas 24 horas. Además, hay 110 pacientes hospitalizados, 12 de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). Desde que comenzara la pandemia, en esta zona se han dado más de 3.300 casos.

Mientras, en Barcelona ciudad se han anotado 209 positivos y en la zona metropolitana, a la que pertenece el municipio de L'Hospitalet de Llobegrat, se han dado 129 contagios. Según han notificado las autoridades sanitarias catalanas, en total en toda la Comunidad Autónoma se han registrado 745 positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas.

Tras el incremento de casos en la comarca del Sègria, Quim Torra ordenó el confinamiento domiciliario de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Suchs y Raimat. Sin embargo, la jueza del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida revocó esta orden.

El decreto podría restringir la movilidad a partir de esta noche

Así las cosas, el president de la Generalitat ha aprobado un Decreto Ley que permitirá imponer restricciones a la población catalana a partir de las 00:00 horas de este miércoles. Según esta orden, el personal sanitario podrá limitar la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales

"En las próximas horas se presentará la resolución al juzgado contencioso administrativo, ya partir de esta medianoche entraría en vigor esta resolución al Segrià, a los siete municipios y Lleida. Está definido lo que ya estaba en la anterior resolución" sobre la movilidad y permanencia en domicilios, ha explicado la portavoz del Govern, Meritxel Budó.

Según ha indicado, se establecen restricciones de salida y entrada a los municipios y se permite las salidas de los domicilios para ir al sitio de trabajo, centros de servicios sanitarios, cuidado de menores o personas con discapacidad, establecimientos de alimentación, así como para hacer deporte.

La gente podrá salir a trabajar, a comprar y a hacer deporte. No es un confinamiento domiciliario"

"La gente podrá trabajar, ir a hacer compras, deporte individual. No es confinamiento domiciliario", ha insistido Budó: "Se ha dicho que solo se puede salir para lo imprescindible (...) Lo que no esté en la resolución no está permitido. No es confinamiento domiciliario: lo innecesario no se puede hacer".

La portavoz del Govern ha anunciado también la creación del comité de expertos para reformar el sistema sanitario. "La pandemia ha puesto a prueba el sistema sanitario. El Gobierno va a empezar un proceso de reforma para reforzar el sistema de salud. Este proceso se tiene que basar en una estrategia transversal y multidisciplinaria", ha añadido.