Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el próximo 15 de marzo si Sánchez no adelanta las generales

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios. De hecho, en el caso en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara elecciones, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, también haría coincidir las elecciones autonómicas, que están previstas para el año 2026.

Según ha podido saber laSexta, Vox estaba esperando la convocatoria oficial para decir su candidato, aunque todo apunta a que podría ser Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes allí. Vox y PP creen que los de Abascal sacarán unos 9/10 escaños si la tendencia se mantiene. En las del 2022, Vox estuvo en el punto más alto de toda su serie histórica.

