Ahora

Harían coincidir las fechas

Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el próximo 15 de marzo si Sánchez no adelanta las generales

Sí, pero... El secretario autonómico del PP ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León para analizar su gestión de los incendios forestales

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios. De hecho, en el caso en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara elecciones, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, también haría coincidir las elecciones autonómicas, que están previstas para el año 2026.

Según ha podido saber laSexta, Vox estaba esperando la convocatoria oficial para decir su candidato, aunque todo apunta a que podría ser Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes allí. Vox y PP creen que los de Abascal sacarán unos 9/10 escaños si la tendencia se mantiene. En las del 2022, Vox estuvo en el punto más alto de toda su serie histórica.

Noticia en ampliación...

Las 6 de laSexta

  1. Israel lanza su ofensiva terrestre para ocupar Ciudad de Gaza
  2. España decide no participar en Eurovisión si no se veta la presencia de Israel en el festival
  3. Trump asegura que Estados Unidos ha atacado una tercera embarcación cerca de Venezuela
  4. El juez Hurtado rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general del Estado
  5. Muere el actor Robert Redford a los 89 años
  6. 'La Manada' de Castelldefels pacta hasta 8 años de cárcel (frente a los 53 años que les pedían) por violar en grupo a tres mujeres