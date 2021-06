El ministro de Universidades, Manuel Castells, no descarta su salida del Gobierno de Pedro Sánchez, pero señala que no hay "crisis", sino que se trataría de una manera de "refrescar" el Ejecutivo.

Así lo ha afirmado en una entrevista en 'ABC', donde alaba a Sánchez y señala que las tensiones dentro de la coalición son menores de las que hubo en otros momentos. "No hay crisis, lo que puede haber es cambio. Y eso no lo sé ni cuándo, ni qué cambios. Pero sí está en el ambiente la idea de que de vez en cuando hay que refrescar el Gobierno y dejar descansar a algunos ministros", afirma.

En este sentido, el titular de Universidades no descarta que el suyo sea uno de los nombres que podrían salir del Gobierno.

"No temo por nada. Y mucho menos por un puesto. De verdad, estoy aquí para ayudar en lo que pueda a la Universidad española y nada más. Yo soy un académico y cuando acabe volveré a la academia y a mi investigación que es lo que me apasiona y he hecho toda la vida", abunda el reputado sociólogo.

En cualquier caso, descarta que las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos hagan caer al Ejecutivo: "Este Gobierno no puede fracasar y no lo va a hacer. Hay divergencias porque no son los mismos partidos pero hay suficientes coincidencias para que puedan convivir juntas".

Sobre Pedro Sánchez, Castells no ahorra halagos y reconoce su buena relación: "Si hay posibilidades de que se reconstruya la socialdemocracia Pedro Sánchez jugará y está jugando ya un papel definitivo".

En cuanto al PP, Castells se moja y asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está escorando el partido "hacia la ultraderecha", de tal manera que cada vez se parece más a Vox. Así, denuncia que un Gobierno del PP actual con Vox sería "una catástrofe" y que Ayuso niega "los derechos de la mujer como mujer". "Ayuso es antifeminista", sentencia.