Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, tras finalizar la reunión que ha mantenido con Casado para buscar "la unidad", en la que ambos han pactado que sus respectivos equipos se sienten esta tarde para hablar del diseño de los nuevos órganos de dirección.

"Dado que hay un porcentaje importante del 43% que ha decidido apoyar a la candidatura que además había ganado entre la afiliación, lo bueno para lograr la unidad del partido es que esa gente también pudiera verse representada digna y proporcionalmente en todos los órganos de dirección del partido", ha manifestado.

Preguntada en concreto sobre si quiere que si quiere que su equipo ocupe prácticamente la mitad del Comité de Dirección, para respetar ese porcentaje del 43%, Sáenz de Santamaría ha asegurado que esta cuestión corresponde abordarla a los equipos en la reunión que mantendrán esta tarde.

Eso sí, ha confirmado que con Casado ya ha hablado de "una representación digna y adecuada". En cuanto a su futuro en el partido, la exvicepresidenta del Gobierno ha aseverado que no le ha pedido a Casado "ningún puesto" porque no lo necesita. "Yo le he dicho que mi objetivo es lograr la unidad del partido. Ya dije que voy a seguir en política y que no necesito ningún puesto. Seguiré trabajando para mi partido con toda la ilusión del mundo. No he hablado con él de ningún puesto", ha enfatizado.

Asimismo, ha asegurado que tampoco Casado le ha ofrecido ser la candidata en Madrid para las próximas elecciones municipales. "Ni me lo ha ofrecido ni le voy a contestar a esta pregunta. Voy a trabajar y no necesito ningún puesto", ha reafirmado.

Sáenz de Santamaría sí le ha pedido a Casado que se respeten en esta nueva etapa "todas las estructuras locales, provinciales y autonómicas" que "han trabajado muy bien en el congreso, independientemente de si han apoyado a uno u a otro", algo en lo que el nuevo presidente del PP ha coincidido, y se ha comprometido a cumplir, según su rival en esas primarias.