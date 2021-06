La sesión de control al Gobierno ha arrancado con discursos muy vehementes y la petición de la dimisión de Pedro Sánchez por parte de Pablo Casado tras aprobar los indultos a los líderes del procés. El líder del Partido Popular ha vuelto a acusar al presidente del Gobierno de "traicionar su juramento al defender la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles".

Asimismo, ha insistido en la falta de "utilidad pública" de esta medida de gracia, como ha venido defendiendo Sánchez, y ha señalado en los intereses personales del Ejecutivo, que a su juicio, utilizan la cuestión catalana y los indultos para mantenerse en el poder.

Ante estas declaraciones, el presidente ha recordado que los empresarios y obispos catalanes han apoyado los indultos a los líderes del procés y ha acusado al líder de la oposición de "insultarles". "Insulta a todos, a los obispos, a los empresarios, a los sindicatos, a las asociaciones, dice que no representan a nadie. Equipara el diálogo social con un partido de tenis, ¿esa es la democracia que contempla?", ha preguntado dirigiéndose a la bancada 'popular'.

En su intervención, también ha defendido que "esta medida es valiente, reparadora" y, como argumentó en la declaración institucional de este martes, "va en favor de la concordia y la convivencia" con el objetivo de "reducir la discordia" y recuperar el diálogo con Cataluña.

Ambas intervenciones se han desarrollado entre largos aplausos de la bancada socialista al líder del Ejecutivo, así como de los diputados 'populares' a Pablo Casado.

Ya esta misma mañana el líder del Ejecutivo ha defendido en un editorial de 'El País' la importancia económica que supone esta medida de gracia. Ahora, dice, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la llegada de los fondos europeos "estamos ante una oportunidad histórica de reformar nuestra economía y corregir problemas estructurales".

Es por esto que "Cataluña tiene la oportunidad de convertirse de nuevo en una referencia no solo dentro de España, sino de Europa y de Latinoamérica". En este sentido, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha insistido en que "Cataluña sin España no sería europea, ni próspera ni plural"; al igual que "España sin Cataluña, simplemente, no sería España".

También ha sido tenso el debate entre Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP, y la vicepresidenta Carmen Calvo. La 'popular' ha cuestionado la decisión del Gobierno argumentando que antes defendían otro posicionamiento. Ante estas declaraciones, la socialista ha manifestado que "los motivos están por escrito, son públicos y notorios", instándole a "leer" los documentos pertinentes.

¿Este es el camino del que nos habla Pedro Sánchez? Es el ejemplo de inequidad para seguir en Moncloa"

Asimismo, Gamarra ha señalado que "esperaba más valentía para dar cuenta de los motivos reales" por parte de Calvo y ha puesto sobre la mesa las últimas declaraciones de Pere Aragonès, en las que dijo que "es la hora de la amnistía y el derecho a la autodeterminación". "¿Este es el camino del que nos habla Pedro Sánchez? Es el ejemplo de inequidad para seguir en Moncloa", ha destacado la diputada del PP.

Tras esta última intervención, la diputada socialista se ha dirigido a la bancada de los 'populares' para pedirles que "dejen de hacer política con las tripas" y la hagan "con las neuronas". "Los constitucionalistas catalanes están votando a los socialistas catalanes, que ganamos las elecciones. A ustedes no se dirigen nunca y han desaparecido junto a sus socios de Ciudadanos porque no ofrecen ninguna salida a Cataluña", ha sentenciado.