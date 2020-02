A horas de que se celebre la primera reunión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y el Govern de la Generalitat, Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de inaugurar lo que ha calificado como "la mesa de despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interritorial y de la igualdad entre españoles" y de hacerlo "con apariencia de cumbre de Estado".

"No llame diálogo a lo que es una humillación", ha instado el líder del PP a Sánchez en la sesión de control al Gobierno, donde ha acusado al presidente de querer "resetear la democracia sorteando la Constitución" e "imponer un Estado asimétrico" donde "los nacionalistas tienen todos los privilegios".

La Mesa de Diálogo ha centrado el rifirrafe entre Casado y Sánchez en la sesión de control al Gobierno.

Por su parte, el líder del PSOE le ha reclamado en su réplica que no dé "lecciones" y le ha pedido "empatía" y "corresponsabilidad" en lo relativo a la cuestión de Cataluña, cuyo agravamiento ha achacado a la propia gestión del PP.

"Lecciones las justas por parte del PP", ha aseverado Sánchez, que ha asegurado que su Gobierno ha "heredado un auténtico fiasco en lo territorial" y ha hecho alusión a la dimisión del ya expresidente del PP vasco, Alfonso Alonso.

"No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso", ha asegurado Sánchez. "Su problema es que confunden igualdad con uniformidad", ha afeado a Casado.

Primera reunión de la Mesa

Esta misma tarde y después de cierta incertidumbre en torno a la fecha en la que se celebraría, está previsto que a las 16:30 comience la primera reunión de la Mesa de Diálogo en Moncloa.

Borràs advierte a Sánchez: "No hay solución al margen de las urnas"

A esta primera cita, Pedro Sánchez acude "con el mejor de los ánimos", según ha manifestado en el pleno, donde ha dicho que espera que esta "dé frutos para el reencuentro necesario entre catalanes".

Respondía así a una pregunta de la portavoz de Laura Borràs, sobre el derecho de autodeterminación. La portavoz de Junts per Catalunya le ha advertido que "no hay solución al margen de las urnas" para el conflicto político.

Moncloa asegura que no hay un orden del día preestablecido, y admiten que hay cierto terror a que Torra quiera reventar el encuentro.

Fuentes del Gobierno reconocen a laSexta que encaran este primer encuentro sabiendo que las posiciones de ambas partes están "en las antípodas" y que el proceso de negociación será "largo y difícil".

Aunque esperan que vaya lo suficientemente bien como para que ERC apoye el jueves el objetivo de déficit, hay cierto temor a que Quim Torra quiera 'reventar' el encuentro.

Para esta primera reunión no hay un orden del día preestablecido, indican desde Moncloa, si bien Sánchez llevará a la misma los 44 puntos "para el reencuentro" que ya entregó al president catalán en su encuentro en Barcelona.

El presidente del Gobierno y Torra liderarán este primer encuentro, al que por parte del Ejecutivo central finalmente no acudirá Pablo Iglesias debido a una afección de garganta.