Carolina Bescansa, sobre la presencia de su bebé: "Es hora de visibilizar lo que hay en la calle dentro de las instituciones"

La diputada de la formación morada ha alertado de que la mayor parte de las madres en España no tienen la posibilidad de criar a sus hijos, de llevarlos a sus trabajos a pesar de que siguen siendo pequeños. "La mayor parte de las mujeres que son cajeras, o dependientas, o que trabajan en la distribución no tienen la posibilidad de mantener la crianza de sus hijos y de traerlos al trabajo", ha remarcado.

A su juicio, las mujeres deben tener el derecho de criar a sus hijos con apego. Según ha confesado, ella se siente "privilegiada" por poder llevar consigo a todas partes a su bebé de cinco meses, un hecho que para ella supone "la norma y no una excepción".

"He tenido el privilegio de no separarme de él desde que nació y me parece que es muy sorprendente que sea noticia que una madre con un bebé tan pequeño acude a su trabajo con él. Claro que es un privilegio. He tenido baja por maternidad de cuatro meses, más una adicional por lactancia materna", ha remarcado.

Preguntada por las razones que le han llevado a no dejar a su bebé en la guardería del Congreso, Bescansa ha señalado que, "por el momento es demasiado pequeño", tiene cinco meses, y todavía lo está criando, "y no puede comer otra cosa". Eso sí, reconoce que este "privilegio" no le va a durar mucho y que intentará permanecer con él hasta que cumpla los seis meses.

Respecto a las declaraciones del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que le ha acusado de instrumentalizar a un bebé para hacer política, Bescansa se ha preguntado si él ha tenido que cuidar alguna vez a alguno y ha afirmado que si una mamá tiene que criar a un bebé tiene que ir con él a todas partes. "Creo que encontrará a cientos de pediatras que le explicarán cómo se crían los hijos, si es que él no lo sabe", ha apostillado.