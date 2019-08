Mientras sigue planeando la sombra de la repetición electoral y aumenta la desconfianza entre PSOE y Unidas Podemos, Carmen Calvo ha respondido a Pablo Echenique.

"Desconfianza en quien le hizo presidente y con quien pactó los presupuestos más sociales de la democracia. La enésima excusa para seguir buscando el acuerdo con Rivera o llevarnos a elecciones. Sánchez debería hacer los deberes, trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas", escribió Pablo Echenique a través de Twitter.

Tras sus palabras, la vicepresidenta del Gobierno en funciones respondido diciendo que "los tuits no ayudan" y que "son prácticamente exabruptos".

Calvo: "Queremos un gobierno progresista que responda a los retos que tiene España"

Carmen Calvo ha insistido en que el gobierno socialista no quiere elecciones. "Queremos un gobierno progresista que responda rápidamente a los retos que tiene España y que eso lo haga Pedro Sánchez como líder de la formación que ha ganado las elecciones, incluso como líder mejor valorado", ha asegurado.

En este sentido, Calvo ha añadido: "Somos a nosotros a quien el tiempo nos preocupa más. En funciones hay muchas cosas que no podemos hacer, no nos gusta nada, pero no depende de nosotros".