Carles Puigdemont no descarta presentarse a las elecciones del 21D: "Estoy dispuesto a ser candidato"

Carles Puigdemont, cesado por el Gobierno del Estado como presidente de la Generalitat, se ha mostrado dispuesto a presentarse como candidato en las elecciones del 21 de diciembre, en pleno debate entre las formaciones soberanistas sobre una lista unitaria.

"Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero", ha afirmado Puigdemont en una entrevista en la televisión pública francófona belga RTBF.

Puigdemont ha denunciado que "no es con un gobierno en prisión que esas elecciones pueden ser neutrales, independientes, normales", y ha querido puntualizar que no ha "huido" sino que se encuentra en Bélgica para preparar su defensa, porque desea comparecer ante los jueces, pero "ante la verdadera Justicia", de Bélgica, "no ante la justicia española".

Esta predisposición de Puigdemont a presentarse a las elecciones, aun a riesgo de que antes del 21D sea detenido, llega después de que su partido, a través de Marta Pascal, haya apostado abiertamente por configurar una lista única del soberanismo.

La coordinadora general del PDeCAT ha defendido una "gran lista de país" que aglutine a "todas las sensibilidades" y "defienda las instituciones democráticas" de Cataluña frente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Por nosotros no quedará", ha subrayado Pascal, que ha abierto la puerta a la suma de cualquier partido a favor del autogobierno y de "la libertad y la amnistía" de los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como de los exmiembros del Govern encarcelados, a quienes ha definido como "presos políticos".

La opción de la lista unitaria -defendida también por la ANC- para convertir el 21-D en una suerte de plebiscito sobre el 155 no es la preferida en las filas de ERC, que mañana deberá debatirlo en la reunión de su consejo nacional.

La celebración de las elecciones del 21 de diciembre supondrán un gasto total estimado de 25 millones de euros para la Generalitat, de los cuales 17,3 corresponden a 2017 y otros 7,7 a 2018, según ha explicado el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que se ha aprobado una ampliación en los presupuestos catalanes de este año para hacer frente al pago que corresponde en este ejercicio.