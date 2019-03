Carles Puigdemont guarda silencio tras saberse que fue él quien confirmó a 'El Periódico' el aviso de alerta terrorista

Carles Puigdemont confirmó en junio a 'El Periódico' que existía un aviso de amenaza terrorista sobre la Rambla. Según ha podido saber laSexta, fue en una conversación con un alto cargo del diario al que le mostró su preocupación.

Este viernes el president no responde a las preguntas y su portavoz no se da por enterado. "Seguramente laSexta sabe más que yo o que el mismo president de la Generalitat. No vamos a entrar más en esta campaña de desprestigio hacia los Mossos", asegura Turull.

Este jueves el Govern y Mossos reconocían por primera vez haber recibido un aviso, pero negaban su origen. Este viernes, 'El Periódico' publica el original que no deja dudas sobre su procedencia: Estados Unidos. Es el texto que el Centro Nacional Antiterrorista les envió el 25 de mayo a los Mossos, alertando sobre posibles ataques en La Rambla y que cuestionaban tanto Forn como Trapero.

Unas dudas que alimentaba Wikileaks: a la organización de Julian Assange le parecía extraño que la inteligencia norteamericana utilizase en su comunicación la palabra 'nota' o la abreviatura ISIS, pero el original demuestra que esa fue precisamente, la terminología que emplearon.