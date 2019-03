Carles Puigdemont descarta una declaración unilateral de independencia

RELAJA EL PLAZO DE 18 MESES

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha afirmado que existe una mayoría para "iniciar" el proceso soberanista pero no para una declaración de independencia, al tiempo que ha flexibilizado el plazo máximo de 18 meses de la actual legislatura, que contempla alargar si es necesario. Así, Cataluña vive una rebaja en las aspiraciones soberanistas. Para la oposición, tal decisión es una muestra de que no saben por dónde tirar. Pablo Iglesias ha sido el primer líder nacional en llamarle y, durante la conversación, el dirigente de Podemos le ha expresado que no quiere que Cataluña se vaya de España.