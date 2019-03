Carles Puigdemont: "Cuantas más amenazas haya, más compromiso y determinación habrá"

A pesar de la tensión vivida estos días en el Parlament, Mariano Rajoy ha querido dejar claro que está dispuesto a cortar el paso de los independentistas hacia el 1 de octubre. El presidente asegura que "no habrá referéndum" y que hará "todo lo necesario" para lograrlo.

Desde Cataluña, el president de la Generalitat planta cara al Gobierno recordándole que cuantas más querellas y amenazas haya, más voluntarios y compromisos habrá. "Haremos lo que haga falta para tirar adelante", deja claro Puigdemont.

Rajoy no tiene dudas sobre un proceso que considera "antidemocrático e ilegal", pero para el Govern, "si el 1 de octubre las urnas están llenas, cada voto es una garantía".

Y en medio de la confrontación soberanista, Rajoy insiste en que lo bueno sería que los independentista "den marcha atrás" en su intención de promover el referéndum.

Pero Puigdemont tira de ingenio para explicar el procés: "No se explican cómo un suflé aguanta tanto, y no solo permanece intacto, sino que sigue más fuerte". Al repetido lema independentista de "independencia", el PDeCat le ha añadido el grito contra el terrorismo: "No tinc por".

Y a dos días de la Diada, el Govern mantiene el órdago y coge impulso para encarar las tres semanas que les separan del 1 de octubre.