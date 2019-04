Cañizares, en la homilía por Barberá: "Rita ya se ha encontrado con cristo, que no juzga ni condena como los hombres"

Los representantes políticos han acudido a la Catedral de Valencia porque por expreso deseo de la familia no podrán asistir este jueves al funeral. Han acudido representantes del PP de ayer y de hoy, ha reaparecido el expresidente de la Generalitat Francisco Camps que ha dicho que sentía una enorme pena personal.

También han estado el exconseller Juan Cotino, todos los concejales que acompañaron a Rita en las listas y que ahora están imputados por el presunto blanqueo de capitales. García Fuster, la tesorera del PP de Valencia y epicentro de la presunta trama de blanqueo, también ha estado presente.

Isabel Bonig, líder del PPCV, ha dicho, bastante afectada, que no es un día para recordar. La relación entre ellas dos era muy mala y de hecho llevaban muchos meses sin hablar.

La homilía que ha pronunciado el cadenal Cañizares ha sido controvertida, ha ahondado en la tesis de algunos dirigentes de PP de que la muerte de Barberá guarda relación con la presión política, social y mediática de los últimos meses: "Estamos cansados de este mundo que condena a las personas, que no le interesan las personas sino otros intereses".

Cañizares ha expresado que "Rita ya se ha encontrado con cristo, que no juzga ni condena como los hombres" y que "los motivos de la muerte de Rita están en la mente de todos": "la muerte de Rita me ha hecho pensar en lo urgente que es cambiar esta sociedad, así no podemos vivir, si no respetamos la dignidad del hombre no podemos continuar".