Camps pactó "personalmente" con Ecclestone una comisión de cinco millones para patrocinar la Fórmula 1

El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps negoció "de forma directa" y al menos en ocho ocasiones con el entonces magnate de la Fórmula Uno Bernie Ecclestone las condiciones para organizar un gran premio en Valencia que incluyó un canon de patrocinio de cinco millones de euros.

Así consta en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que figura en el sumario del caso Valmor, que investiga presuntas irregularidades en la organización de los grandes premios de Europa de Fórmula Uno y donde figuran como investigados Camps, su exconsellera Dolores Johnson y el expiloto Jorge Martínez "Aspar".

En su investigación remitida al Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, la UDEF asegura que Camps "participó de forma directa" en el proceso de negociación de las condiciones de la operación con Ecclestone y, tras las reuniones mantenidas con él tanto en Valencia como en Londres, se logró acoger los grandes premios de Europa de Fórmula Uno entre 2008 y 2012.

Esa negociación versó, según la investigación policial, sobre el canon a pagar por lograr los derechos de organización y las condiciones de montaje del circuito urbano, los derechos de explotación o comerciales integrados por la venta de entradas, los derechos de propiedad intelectual, el título de patrocinio y la explotación de la zona VIP para invitados.

Camps "entendió", según consta en un correo electrónico de la asesora de Presidencia y trabajadora de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana Belén Reyero, que el título de patrocinio valía "casi cinco millones de euros", a lo que añadió: "Nosotros -la Generalitat- estaremos dispuestos a revender este derecho por no menos de tres millones de euros".

Tras la "negociación del presidente", una de las empresas de Ecclestone (APM Sport) aceptó firmar un documento de modificación de su contrato que regulaba varios aspectos a favor del promotor, según el texto de Reyero. Esa negociación "aceptada por Ecclestone" contemplaba que el promotor valenciano pudiese vender "directamente" el título de patrocinio y el derecho de denominación comercial.

En una reunión en Londres el 4 de abril de 2008, Ecclestone "aceptó que el promotor vendiese el 'title sponsor' a Telefónica con el mismo contenido que Telefónica tiene en Montmeló (comentó literalmente que de ahí podríamos sacar más de cinco millones de euros)", según el relato de Reyero. Añade que en cuanto al "naming right" y "teniendo en cuenta que su valor no era elevado, se acordó que no se vendería a ninguna empresa y que el nombre del circuito sería institucional".

Fuentes de la defensa de Camps han tachado de "refrito" el "inverosímil" informe de la UDEF, que carece de conclusiones "tras un año de secreto" sumarial y que únicamente, a su juicio, resume la instrucción sin aportar datos de la investigación llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía.

Esas fuentes han remarcado que la negociación a que se refiere la UDEF se circunscribe al patrocinio por parte de Telefónica de la prueba en el circuito urbano de Valencia. Según el informe de la UDEF, Camps "garantizó el respaldo económico de la Administración valenciana para la financiación de la celebración del evento" y firmó dos decretos y una ley con normas jurídicas relativas a las celebración del GP de Europa.

El informe especifica también el papel de Ecclestone en este proceso: además de las citadas reuniones con Camps y contactos con Reyero, firmó en 2007 el contrato entre promotores para el GP de Europa entre 2008 y 2014 entre Formula One Administration LTD y Valmor Sport SL, y la escritura de variación de ese contrato en 2008 entre ambas sociedades.