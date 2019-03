La campaña del PP en Alicante se pagó en B, con billetes de 500 euros "que mandaban de Madrid" y de Enrique Ortiz

El Partido Popular pagó en B parte de la campaña electoral de 2007 en Alicante. Es lo que afirma en El País el publicista de Alperi y Sonia Castedo. Enrique Ruiz Córcoles asegura que cobró en billetes de 500 que, le dijeron, mandaban de Madrid; uno 88.000 euros. Otra parte, dice, se la pagó el constructor imputado Enrique Ortiz. Castedo se ha presentado con la exmujer del empresario para que desmienta la información.

Enrique Ruiz, el publicitario que se encargó de organizar la campaña electoral de las elecciones municipales de Alicante en 2007, ha explicado: "Me dieron 35.000 euros en B". "Me hizo contar el dinero delante de ellos y comenté cómo fabricaban tan bonitos los billetes de 500", ha añadido. "Sonia Alegría me dijo que esto se lo mandaban de Madrid", ha puntualizado Ruiz.

Pero había otra Sonia metida en esta campaña. Sonia Castedo, la actual alcaldesa, imputada, y entonces mano derecha del candidato, fue la responsable de coordinar la campaña.

El publicitario ha explicado que el constructor imputado le tenía que pagar la otra parte de la factura. Enrique Ruiz ha explicado que "Ortiz me pagó en billetes unos 30.000 o 40.000 euros. Fui a sus oficinas y una secretaria me dio un sobre diciéndome: "Esto lo han dejado para ti", el dineral que queda hasta los 450.000 euros" ha dicho, le prometieron que se lo pagarían con contratos municipales. Sin embargo, asegura que todavía no le han pagado lo que le deben.