Contar con algunos días de descanso es fundamental para cualquier persona trabajadora. Hace apenas unos días, buena parte de la ciudadanía española pudo librar un lunes gracias al azar del calendario laboral, que ya ha dejado atrás el día 12 de octubre y, con él, el conocido como puente de la Hispanidad. No obstante, hay quien sigue revisando las fechas a la espera de un nuevo puente que dé la opción de desconectar de la vorágine del día a día. Sin embargo, el próximo festivo no nos dará ese respiro tan anhelado: el día de Todos los Santos (1 de noviembre) cae en domingo y no se pasa al lunes.

De este modo, el parón efectivo se hará un mes más tarde de esta fecha, con la festividad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). Esta, junto con el Día de la Constitución Española, que en algunas zonas se traslada del domingo 6 al lunes 7 de diciembre, dará lugar a un puente de cuatro días: del 5 al 8 de diciembre.

El 25 de diciembre (Natividad del Señor) será la última fiesta a nivel nacional del 2020. De esta forma, se habrán celebrado las ocho festividades nacionales correspondientes a este año.

Con respecto a 2021, la festividad del 1 de enero caerá viernes. Después le seguirá la del día 6 de enero (miércoles), día de Reyes. Febrero y marzo no tendrán ninguna festividad nacional, por lo que habrá que esperar hasta Semana Santa para gozar de otro descanso. El 2 abril es la fecha clave: Viernes Santo, aunque alguna que otra comunidad como Madrid también disfrutará de una jornada no laborable el jueves 3 de abril, Jueves Santo. La siguiente festividad, sin embargo, pasará desapercibida: el 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores) se celebrará en sábado. Lo mismo ocurrirá el 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen y cae en domingo.

Así, estos son todos los días festivos de 2020 y 2021: