El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este viernes el cambio de nombre de la avenida Juan Carlos I con los votos a favor de Adelante Cádiz y la abstención del PSOE, y a pesar de que el resto de la oposición, PP, Cs y el concejal no adscrito, Domingo Villero, han votado en contra.

La abstención del grupo socialista ha sido clave para que la propuesta del equipo de Gobierno haya podido salir adelante, ya que de haber votado en contra, los votos de Adelante Cádiz no hubieran sido suficientes para llevar a cabo esta iniciativa.

Así, tras la aprobación en el pleno, la avenida Juan Carlos I pasará a llamarse avenida de la Sanidad Pública en honor a todos los sanitarios y la labor que están realizando durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

Durante las diferentes intervenciones en la sesión plenaria, los portavoces de la oposición han coincidido en que en la ciudad hay problemas más importantes que solucionar antes de debatir sobre el cambio de nombre de la avenida. De hecho, el propio alcalde, José María González, ha afirmado que "hay cosas más importantes en esta ciudad" y ha asegurado que "en todas ellas se está trabajando". No obstante, ha señalado que la oposición "no tiene más argumentos que el que no es importante o idóneo" tener este debate "con la que está cayendo".

En este sentido, ha explicado que "no se va a saber nunca" si el rey emérito "es inocente porque lo envuelve un dogma de inviolabilidad". "Sí sabemos que ha amasado una enorme fortuna y que no la ha declarado en este país", ha destacado. Asimismo, el regidor gaditano ha aclarado que la propuesta no se ha traído "para intentar iniciar un debate sobre monarquía o república".

"Tenemos que decidir si los nombres que le vamos a enseñar a nuestros hijos de las calles de nuestra ciudad corresponden a corruptos o a gente que se ha desvivido por los demás, a gente que ha amado al prójimo o que es ejemplar por algo, o a gente que ha mirado para su obligo y su propio interés de forma, cuanto menos, cuestionable", ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Mara Rodríguez, ha recordado que "el nombre de una calle no deja de ser una opción para poder perpetuar en la memoria colectiva de la ciudadanía aquello que se considera trascendente, de ahí la importancia de tratar este asunto con rigor", y ha recalcado que al alcalde "le ha faltado rigor y le ha sobrado oportunismo".

Juancho Ortiz, portavoz del PP municipal, ha detallado que "cada grupo político puede presentar a pleno solo dos propuestas, que pueden tratar sobre servicios públicos, temas sociales, vivienda, empleo, mantenimiento, limpieza", y ha resaltado que Adelante Cádiz "aprovecha estas propuestas, que seguro que le interesan al gaditano, y la malgasta presentando la propuesta de cambiar el nombre de la avenida".