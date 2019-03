'Bunkering', una práctica con graves consecuencias ecológicas

Se ha convertido en la gasolinera de los más de 100.000 buques que cruzan el Estrecho cada año. Una gasolinera flotante que expende siete millones de toneladas de combustible mediante la práctica del 'bunkering'.

"Al Gobierno no le tiembla el pulso"

En plena tensión con Gibraltar, el ministro Arias Cañete ha anunciado que el Gobierno español endurecerá las sanciones contra esta práctica. Ha declarado que "vamos a modificar la legislación medioambiental para establecer un cuadro de sanciones, que permita multar a las empresas que hagan 'bunkering' con barcos fondeados permanentemente".



laSexta Noticias ha sido testigo de este repostaje de barco a barco. Un práctica peligrosa que los ecologistas llevan más de 20 años denunciando. Antonio Muñoz, portavoz de 'Verdemar-Ecologistas en Acción' explica que "un vertido de las características de una gasolinera flotante puede sepultar la economía de la Costa del Sol".'Ecologistas en Acción' estima que más de 100.000 buques transitan anualmente por el Estrecho.

"España no tiene jurisdicción para impedir el 'bunkering'"

Los pescadores se quejan de que no tienen sitio para calar y que ya han sufrido las consecencias de algún resto de vértido. Gibraltar no ha tardado en contestar, su primer ministro, Fabian Picardo, ha asegurdo que no toleará ningún intento que pretenda interferir con las operaciones de bunkering. En este sentido ha añadido que "España no tiene jurisdicción para impedir el 'bunkering' ni para sancionar a los barcos que lo practican".



El ministro Arias Cañete se ha mostrado tajante en su decisión y recuerda que "al Gobierno no le tiembla el pulso". Añade que "el Gobierno español está tomando las decisiones oportunas dento de la legalidad". Y asegura que defenderán los derecho de pesca de los pescadores.