Tremendo enfado del portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía con la socialista Susana Díaz, y con la presidenta de la cámara, Marta Bosquet, después de que la expresidenta andaluza haya comparado este jueves a los ultraderechistas con la izquierda abertzale.

"El PP, cuando no gobierna, dinamita las instituciones y pierde la memoria", le ha dicho Susana Díaz al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha comenzado a enseñarle y leerle titulares de prensa: "Aznar abre el diálogo con ETA, Maroto defiende sus pactos con Bildu, Normalidad democrática: Rajoy con Puigdemont... Pedro Sánchez no ha pactado con Otegi, pero usted sí se ha abrazado a los herederos del franquismo en Andalucía".

Esta última afirmación ha enervado al portavoz de la ultraderecha, Alejandro Hernández, que ha intentado replicar a Díaz, pero ha recibido la negativa por parte de la presidenta del legislativo.

"Atiéndame y no me ningunee. ¡Atiéndame y no me ningunee!", ha exclamado, perdiendo las formas, Hernández. Tras unos segundos intentando hablar, encendiendo y apagando el micrófono, Hernández ha golpeado el aparato. "¡A la porra! ¡A tomar por culo!", ha exclamado, abandonando el pleno.

En declaraciones posteriores a Efe, Hernández ha anunciado que su grupo no participará en la actividad parlamentaria mientras el PSOE les "siga comparando con un partido terrorista como Bildu".

"La comparación que hace el PSOE y en la que persevera desde hace un par de días es entre Vox y los herederos de ETA", ha denunciado Hernández, que ha recordado que "la realidad es que es el partido de Ortega Lara y con un presidente nacional que ha crecido entre amenazas y con escoltas".