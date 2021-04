Momento de tensión en la Comisión de Industria entre la presidenta de la comisión y el diputado de Vox Andrés Rodríguez Almeida que ha insistido en tratarla de "señora presidente".

"Entiendo que cuando usted se refiere a mí en masculino lo hace conscientemente, ¿no?. Le pregunta la socialista Sandra Guaita. A lo que ante la falta de respuesta del diputado de Vox le insiste: "Si quiere hablar de la PNL hablamos de la PNL, si no, le he hecho una pregunta. Me contesta o si no, continuamos con la PNL". Y añade: tiene "dos minutos".

El diputado de Vox pide entonces que "conste en acta este comportamiento". Algo que enciende aún más la respuesta de la presidenta. "Yo también espero que conste en acta mi respuesta a su trato irresponsable contra la Presidencia de esta mesa cuando está presidida por una mujer, porque es un trato impresentable", le recrimina Guaita.

Andrés Rodríguez Almeida intenta entonces argumentar su trato hacia la presidenta. "El término presidente no es ni masculino ni femenino", insiste.

A lo que Guaita le espeta que "el único grupo parlamentario que hace esto es usted. El resto de diputados y diputadas de esta Cámara tienen respeto absoluto por la presidencia, sea hombre o mujer. Ustedes muestran un desprecio absoluto. Por lo tanto, diputado, aquí se acaba la conversación. Si quiere posicionarse en la PNL, se posiciona, y si no, se calla. Porque ya no le doy más la palabra. Entonces, se posiciona, por favor".

Aún así, Rodríguez dice la última palabra: "Muchas gracias, señora presidente".