El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido al PP que acepte el resultado que permitido la aprobación de la reforma laboral y ha asegurado que "no hay ningún precedente" de que se haya repetido una votación en una situación similar en el Congreso por un error de un diputado.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero un día después de que el Congreso convalidara la reforma laboral con el voto a favor del diputado del PP Alberto Casero, a causa, según los populares, de un "error informático" en el voto telemático.

"Hay docenas de errores en las votaciones cada semana (...). Si cada vez que se equivoca alguien en una votación hay que repetirla, los diputados no harían otra cosa, estarían repitiendo votaciones continuamente", ha comentado. "Lo que hay que hacer es aceptar el resultado de ayer y también el de 2019. En ocasiones la derecha no asume que el PSOE ganó las elecciones", ha dicho Bolaños.

Tras señalar que es algo que "ha ocurrido siempre", el también ministro de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha añadido que "cuando uno se equivoca no hay una segunda oportunidad para nadie".

El ministro ha insistido en que más allá de las "anécdotas" hay que felicitarse porque ayer "se aprobó definitivamente un marco laboral para el siglo XXI", que en su opinión es "victoria para los intereses generales del país".

Al ser insistido si esa votación se puede repetir, Bolaños ha dicho que es una decisión que corresponde a la Mesa del Congreso, a su presidenta, Meritxell Batet, antes de recalcar que "nunca jamás se ha repetido una votación" y que "hay errores todos los días".

Calviño: "Nos llevamos una sorpresa"

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también se ha pronunciado sobre la votación de ayer por la tarde en el Congreso y, en concreto, por el comentado gesto en el que se le ve llevarse las manos a la cabeza una vez se confirmó que el decreto había sido aprobado.

"No fui consciente... Hace dos días me decían que ya estaba hecho pero yo prefería ser producente y no celebrarlo hasta la votación", ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi, donde ha pedido pasar página. "Se convalidó y ahora tenemos que conseguir bajar el paro y mejorar las condiciones de los trabajadores", ha aseverado.