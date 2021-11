La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha garantizado que Unidas Podemos no aceptará recortes en las pensiones "ni presentes ni futuras", al tiempo que ha insistido en que es "falso" que Europa exija una rebaja.

Tras rubricar un acuerdo con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en Valladolid, Belarra ha destacado que una hipotética rebaja de las pensiones es una medida que "no está incluida" ni el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ni en el Pacto de Toledo.

"Estamos en un momento en el que se exige del Gobierno de España ofrecer certezas y seguridad a la gente y, desde luego, yo estoy comprometida con eso", ha aseverado Belarra. "Es importante que además le ofrezcamos certezas a los y las pensionistas, que no sólo en se han esforzado a lo largo de toda su vida para poder tener un descanso tranquilo, sino que, además, han vivido un año y medio especialmente difícil".

De este modo, la ministra ha insistido en que Unidas Podemos no aceptará "recortes" en las pensiones. "Es una posición que hemos mantenido a lo largo de todo el tiempo y que es segura y cierta". Posteriormente, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable del área económica de Podemos, Nacho Alvarez, ha asegurado que ampliar el periodo de cálculo de pensiones "no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el acuerdo de coalición y no forma parte del diálogo social.

"E implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar", ha recalcado Alvarez para reafirmar la posición del espacio confederal de rechazar de plano esta opción.

Escrivá niega que suponga recortes

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, negó "rotundamente" que valorar la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones para determinadas carreras profesionales tenga como objetivo reducir el gasto en pensiones, ya que lo que se persigue es hacer el sistema "más equitativo" y mejorar la situación de los trabajadores a los que sus últimos años cotizados "no les favorece" de cara al cálculo de su pensión.

Además, dijo que las recomendaciones del Pacto de Toledo se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de "carreras más volátiles", donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores.

También la portavoz de Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, defendió este jueves la propuesta de ampliación del periodo de cálculo de las pensiones que se incluye en el acuerdo operacional con Bruselas para recibir los fondos europeos.

En este sentido, aseguró que no se trata de una nueva propuesta porque ya se contempló en el Plan de Recuperación que se remitió a la Comisión Europea.

Unidas Podemos ya manifestó su rechazo en enero

En enero Unidas Podemos ya manifestó su oposición frontal a la posibilidad de elevar la edad del cómputo de la pensión de jubilación de 25 a un máximo de 35 años de manera progresiva, propuesta que figuró en un borrador del departamento de Escrivá.

El entonces líder del espacio confederal, el exvicepresidente Pablo Iglesias, dijo una hipotética subida del periodo de cómputo era "inaceptable" y "desleal" con el acuerdo de gobierno, como transmitió al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.