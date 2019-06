Bárcenas y Cospedal declaran como testigos en el juicio por el borrado de los ordenadores

La vista oral tiene lugar en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid, que debe dilucidar si se cometieron delitos de daños informáticos y encubrimiento al destruir los discos duros de los ordenadores utilizados por Bárcenas, en los que el extesorero dijo que guardaba información sensible sobre la supuesta contabilidad B del PP.

En el banquillo de los acusados se sientan el partido, su extesorera Carmen Navarro, el que era responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán, y José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del sistema de informática.

La vista comenzó la semana pasada con las cuestiones previas, en las que el PP intentó sin éxito librarse del juicio aplicando la doctrina Botín porque sólo hay acusaciones populares. La Fiscalía no ve delitos y Bárcenas retiró su denuncia.

En la instrucción del caso el PP alegó que había destruido los discos duros en aplicación de la Ley de Protección de Datos cuando Bárcenas abandonó el partido y los empleados acusados sostuvieron que se siguió el protocolo habitual y que, además, no había archivos en los ordenadores.

No habrá señal de televisión de las declaraciones, ya que el juez decidió no facilitarla a los medios para proteger la imagen de los tres empleados del PP, al considerar que no son personajes públicos.