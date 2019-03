Bárcenas: “Ni me he apuntado al paro ni me voy a apuntar”

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado que no se ha apuntado a las listas del paro ni tiene intención de hacerlo."No me he apuntado al paro ni lo voy a hacer", ha dicho Bárcenas a los periodistas a la entrada de su domicilio en Madrid después de que los informadores le preguntaran si, después de haber sido despedido del PP, había realizado los trámites necesarios para apuntarse en la lista del paro y cobrar así las correspondientes prestaciones.

El extesorero del Partido Popular presentó esta semana una demanda de conciliación contra el PP por despido improcedente en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC).

El acto de conciliación consecuencia de esa iniciativa está previsto que se celebre en las próximas tres semanas y supone la fase previa a la vía judicial, ya que persigue un eventual acuerdo entre el trabajador y la empresa.