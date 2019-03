Luis Bárcenas ante Ruz: "Antes de ser presidente, Rajoy sólo me dio cariño"

La relación de Luis Bárcenas con el presidente del Gobierno se mantuvo hasta pocas semanas antes de su ingreso en prisión. "Antes de ser presidente sólo me dio cariño (...) Yo he tenido una conversación absolutamente fluida con Rajoy hasta marzo de 2013. Fluida y directa. E indirecta hasta mayo".

Bárcenas de hecho le confirma al juez la veracidad de los SMS publicados por el mundo que dejaban constancia de esa relación, y sobre los que hoy se ha pronunciado Baltasar Garzón. "Si es dar ánimos para que se colabore con la justicia, me parece muy bien. Si son ánimos para eludir la acción de la justicia me parece muy mal porque es encubrir", afirma.

En torno a la figura de Rajoy gira en buena medida la declaración ante el juez del pasado día 15. Detalla, por ejemplo, supuestas entregas de dinero en metálico tanto al presidente como a la secretaria general. "A partir de 2008 las entregas al presidente Rajoy y María Dolores de Cospedal las hago yo personalmente (...) Creo que billetes de 500, porque habitualmente los donativos eran en billetes de 500 euros".

Pero dice Bárcenas que Rajoy no sólo era beneficiario de ésos presuntos sobresueldos: también estaba al tanto del estado en que se encontraba la contabilidad paralela.

Bárcenas dice que, en un momento dado, no sabe qué hacer con el remanente de la caja B, y va a que le den instrucciones...."Yo hablo con Javier Arenas y le digo: oye, a mí me quedan 4.900 eurosen la caja ¿qué hago con ellos? Él me dijo: chico cógelos, mételos en un sobre y se los dejas al presidente. Así lo hice, se los dejé y subí el listado y se lo enseñé. Le dije 'Éste es el remanente que queda...' (...) Y él lo metió en la destructora de papeles y destruyó el documento".

El ex tesorero ofrece además su versión de cómo se produjo una salida del partido, que desde el propio PP apenas atinaron a explicar. En realidad, lo que cuenta Bárcenas es que pactó seguir teniendo un sueldo como asesor. "He quedado en que voy a seguir cobrando del partido, que voy a seguir teniendo coche y el conductor, la secretaria, voy a seguir teniendo un despacho, que Javier Arenas me dice que me vaya a la planta suya, la tercera, y así estamos cerca".

En un momento de la declaración, uno de los abogados de la acusación particular cuestiona a Bárcenas por el modus operandi que se seguía en las donaciones de empresarios.

Y dice que acudían a Génova con el objetivo de concretar reuniones con pesos pesados de la administración. "El donante lo que quería es que se le viese la cara"

Para que se viese una mejor imagen en general de Rajoy, dice Bárcenas que lo llevó a su sastre, y que se dedicó parte del dinero donado en actualizar el look del, ya por entonces, candidato a presidente.