Bárcenas advierte al PP: "Si no me respetan, pasaré al ataque"

Bárcenas marca una pauta. Tratará al PP como el PP le trate a él. "Si el partido me trata con respeto, continuaré así, pero si su discurso políltico es utilizarme como icono de la corrupción, pasaré al ataque".

Y no sería la primera vez. Ya lo hizo al difundir sus mensajes de móvil con Rajoy. "Luis sé fuerte". Reconoce que nunca debió confiar en el presidente del Gobierno y explica porqué filtró los mensajes. "Estaba convencido de que, difundiendo los sms que me envió, Rajoy presentaría su dimisión. En los países de nuestro entorno, por temas mucho menores no dura un primer ministro ni 24 horas".

Lo explica en la entrevista que publica Interviú, en la que Bárcenas se compara con un fallecido, Emilio Botín. "Si tener dinero en Suiza sin declarar es ser un delincuente, seré exactamente igual que el señor Emilio Botín, que regularizó 2.000 millones de euros que tenía fuera de España"

Y denuncia que el asalto a su casa fue algo más que una obra de un loco. "Las balas estaban manipuladas, con puntas de acero, para deshacer a un jabalí. (...) Siempre he pensado que era un trabajo encargado por alguien. La escenificación no es de un loco, que para sorpresa llevaba encima 600 euros en el bolsillo. Hay muchas cosas oscuras...".

Bárcenas denuncia además palizas y vejaciones a compañeros en la cárcel. "No pensaba que estuviésemos (...) como en las prisiones del siglo XIX en Inglaterra, donde se aplicaba el castigo físico al interno. Y siempre con alguien débil. Los funcionarios llevan unos guantes especiales y normalmente las palizas y vejaciones ocurren donde no hay cámaras".

El extesorero del PP se atreve incluso con su propia predicción electoral. Dice que Podemos no gana en ningún caso."Ni tirando de la manta, ni sin tirar de ella. Podemos no va a ganar las elecciones. Podemos no va a ser segunda fuerza política. El voto últil va a ser a favor del Partido Socialista".