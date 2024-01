El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado en una entrevista en RTVE que la Ciudad Condal tendrá una nueva figura para programar y coordinar la actividad nocturna de la capital catalana.

Según ha indicado Collboni, el 'alcalde de noche' es un compromiso asumido por el PSOE en la campaña electoral con el sector de la cultura y el ocio nocturno. "Es una figura que existe en Nueva York o París y que está muy bien porque las grandes ciudades tienen vida cultural y de ocio nocturno", ha indicado el edil, que ha asegurado que aún no se ha decidido quién ocupará el cargo, y que está dispuesto a que lo haga un edil de Junts o de otra formación política.

Collboni ha señalado la necesidad de reconocer la realidad nocturna de Barcelona y su potencia para desarrollar una programación cultural y deportiva y alternativas de ocio por la noche y el reto como ciudad de hacerla compatible con la convivencia y el descanso de los vecinos. En este sentido, Collboni ha reiterado que antes de primavera el Ayuntamiento de Barcelona tendrá presupuesto y un gobierno de coalición, que ha garantizado que llevará a cabo "políticas progresistas", sin revelar si el pacto será con Trias per Barcelona-Junts o con Barcelona en Comú.

"Para bailar un tango han de ser dos", ha señalado el socialista, que ha asegurado que el pacto de gobierno no depende sólo de el, sino del acuerdo en los "contenidos programáticos y las prioridades políticas y no tanto con las personas". También ha puntualizado que "no siempre los matrimonios son por amor" y ha pedido a Junts y Comunes que "bajen un poco el tono" si quieren llegar a un acuerdo, en referencia a las críticas y reprobaciones que han impulsado en estos primeros siete meses de mandato.

Jaume Collboni ha asegurado que los "pactos de Barcelona empiezan y terminan en Barcelona", aunque ha reconocido que el contexto político influye en los posibles acuerdos. En este sentido, ha asegurado que los representantes de Junts le han asegurado que la alcaldía "no es moneda de cambio" para el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. El alcalde Collboni ha señalado que como Pedro Sánchez, en España, y Salvador Illa, en Cataluña, él "modestamente" quiere articular una mayoría progresista en Barcelona. "Esto lo puede hacer el partido socialista", ha rematado.