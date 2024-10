Los diputados y diputadas del Parlament de Cataluña se han quedado sin los Conguitos. El bar del Parlament ha decidido prescindir de los famosos cacahuetes cubiertos de chocolate por su "connotación racista", según ha podido confirmar laSexta.

La decisión no la ha tomado la Cámara catalana, sino el propio establecimiento tras un comentario de un usuario que ve "connotación racista" en los Conguitos. Por eso, el restaurante ha decidido no reponer más el producto.

Fuentes han explicado a laSexta que no es una decisión del Parlament y que no se ha dado ninguna indicación al respecto. Por tanto, los responsables del Plan de Igualdad de la Cámara catalana no han intervenido en esta decisión y así lo han explicado los propios responsables del servicio de restauración.

La polémica sobre esta marca surgió hace años, pero tuvo su auge cuando una campaña en Change.org en 2020 pidió que se dejara de usar esta marca porque "es racista". La impulsora de esta campaña explicó que las "chocolatinas llamadas Conguitos" utilizan "unas caricaturas de unos 'pequeños congoleños' con un color de piel asociado al chocolate que recubre el cacahuete y unos labios rojos totalmente desproporcionados".

Según denunció, "el propio término Conguitos como la ilustración caricaturesca de un hombre negro con grandes labios rojos convierten a este snack en un producto estigmatizador para la población negra". A raíz de esto, muchos tomaron conciencia y dejaron de usar otra marca, mientras otros consideran exagerado tildar de racista.