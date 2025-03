Baldoví apela a la "dignidad" para presentar una moción de censura contra Carlos Mazón: "Ya está bien de cálculos políticos"

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, ha estado en la manifestación de Valencia en la que se ha pedido la dimisión de Carlos Mazón, president de la Generalitat. El diputado, en sus palabras, insiste en que es su "compromiso" estar "con la gente que lo ha perdido todo".

"Hay quien lo ha perdido todo. Por dignidad. Por respeto. Hay que pedir la dimisión de los responsables políticos que provocaron esta desgracia tan grande. Mazón es un president quemado y carbonizado que no puede salir a la calle", afirma Baldoví.

En el tapete, una moción de censura: "Espero, sinceramente, que Feijóo y el PP, y Vox, no hagan cálculos y atiendan a lo que pide el pueblo valenciano. El 80% quiere que Mazón dimita. Ya está bien de cálculos políticos".

"Hay mociones de censura que hay que presentar por dignidad, no por cálculo. Sabemos que depende de los votos de Vox, pero hay que presentarlas por dignidad. Hagamos esta moción por dignidad y por respeto, creo que se tiene que hacer", prosigue.

En ese sentido, pone en el foco al PP: "El plan B es que le hagan dimitir y que devuelvan la voz al pueblo valenciano. Él no representa al pueblo valenciano. El PP es cómplice de un president que no puede salir a la calle, que no puede ir a los lugares donde ha sucedido esta desgracia. No tiene agenda en todo el fin de semana. Está haciendo mucho daño a la institución".