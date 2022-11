La unidad de la Izquierda ya no es hablar con el PSOE, y Julio Anguita, excoordinador feneral de IU, avisa a los suyos de que ahora hay otros nombres.

Después de 15 años, el excoordinador reaparece en la campaña andaluza para mediar entre Izquierda Unida y Podemos, que también tiende la mano a todos, todos los que compartan su programa, como anunció su candidata Teresa Rodríguez en 'al Rojo Vivo'.

Aunque quien Gobierna ahora en Andalucía, espera volver hacerlo sin pactos. "Voy a intentar tener esa confianza mayoritaria y no me he querido distraer en pactos", declaró Susana Díaz en Onda Cero.

Pero ya ha adelantado que no va a pactar con el Partido Popular y Podemos, va a pactar "con la gente". Sus antiguos socios de Gobierno sacan el rencor, y aseguran que con Susana Díaz pocos acuerdos. Antonio Maíllo, candidato IU Andalucía, asegura que "las elecciones se están celebrando porque ella ha roto un pacto, la señora Díaz no es garantía de políticas de izquierda, nosotros no pactamos para sillones".

Y entre tanto pacto, el enfado de UPyD. Rosa Díez aseguró en Málaga que "es una vergüenza que se repartan el pastel". Además, Juan Manuel Moreno piensa que "la señora Díaz ha sacado el miedo a pasear, el miedo porque vienen los del PP".

Los que sí que vendrán serán los líderes nacionales para cerrar la campaña con sus candidatos, y todo a tres días de las elecciones.