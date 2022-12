Aznar ha dicho que el resultado del 27S es el peor escenario posible para el PP y ha añadido que el respaldo obtenido es para que algunos piensen por qué el partido del Gobierno no es capaz de representar a los españoles en Cataluña . Sostiene que ya es el quinto aviso y que no se puede desoír. "El electorado del PP ha dado un aviso en las elecciones europeas, muy serio; otro en las municipales; otro en las autonómicas; otro en las andaluzas, y le acaba de dar otro aviso en las elecciones catalanas. Son cinco veces consecutivas en pocos meses en los que el electorado te está diciendo que no está contento con cómo están las cosas. Ya va el quinto aviso", ha afirmado.