Azcón descarta un adelanto electoral: "Creo que en Aragón habrá un presupuesto"

El presidente de Aragón manda un recado a Vox, que ha suspendido las negociacioens para unos presupuestos. "Sería muy difícil de explicar (...) que ahora una fuerza política no quiera apoyar y empujar a nuestra CCAA", señala Azcón.

Sus presupuestos dependen de Vox, que ha suspendido las negociaciones para presionar al PP en materia migratoria. Sin embargo, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, señala que no está preocupado. "El adelanto electoral pese a que las encuestas digan que los resultados del PP en Aragón serían históricos, no me parece responsable", ha explicado sobre un posible adelanto electoral.

"Creo que en Aragón habrá un presupuesto. Sería muy difícil de explicar que una CCAA que este año ha anunciado 40.000 millones de euros de inversiones que van a significar prosperidad y creación de empleo, ahora una fuerza política no quiera apoyar y empujar a nuestra CCAA", ha añadido.

Así, ha destacado que él "no solo quiere" que hay presupuestos sino que "haya unos buenos presupuestos", para lo que ha defendido que es necesario solucionar los problemas de financiación, y en concreto, los problemas de despoblación de su comunidad autónoma. "Mi problema es que haya un presupuesto justo para la comunidad autónoma de Aragón", ha insistido.

Preguntado por la falta de acuerdo en política migratoria, el presidente aragonés ha evitado profundizar. "Hay que hablar de pactos, pero en los que todos se sientan cómodos. Con concordia, y que todos nos podamos sentir reflejados en esos pactos", ha sentenciado.

