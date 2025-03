Ayuso vuelve a mentir: su novio imputado por cuatro delitos no habría solucionado su situación con "una multa"

"Si ha hecho algo incorrecto, pues se paga multa y ya está". Así se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la causa de su novio Alberto González Amador, quien está siendo investigado por fraude fiscal, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal.

Con esta afirmación Ayuso ha vuelto a mentir. Las causas por las que se le investiga al novio de la presidenta madrileña están regulados por el Código Penal y podrían conllevar penas de cárcel, con lo cual no se solucionarían con una simple multa.

Sin ir más lejos, el delito fiscal se castiga con penas de cárcel que van de uno a cinco años y el de falsedad documental con penas de prisión de seis meses a tres años. Por otro lado, el delito de corrupción en los negocios está penado con entre seis meses y cuatro años de prisión; y el delito de administración desleal, está penado con entre seis meses y tres años de cárcel.

Hace tan solo unos días la jueza Inmaculada Iglesias, que investiga a Alberto González Amador, le citó el próximo 10 de abril para que declare como investigado en la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. Esa investigación versa sus negocios con el Grupo Quirón y se suma a los dos delitos fiscales y el de falsedad documental por los que está imputado en la pieza principal.

De esta manera, Ayuso ha querido minimizar la causa de su novio. "Si ha hecho algo incorrecto, pues se paga multa y ya está", ha dicho Ayuso este lunes en un desayuno informativo de Europa Press, donde ha hecho hincapié en que su pareja va a declarar a "petición propia".

"Amador es una persona que siempre ha estado en un profundo anonimato y al que yo nunca he beneficiado, sino todo lo contrario", ha comentado Ayuso, quien ha lamentado que han "manoseado el expediente de González Amador para intentar acabar conmigo".

"Es un señor al que nunca he oficializado, ni he presentado en público, que no he contratado nunca con la Comunidad de Madrid, que nunca le he sentado en un despacho oficial para hacer negocios como Sánchez", ha añadido.