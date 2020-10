La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido tras la decisión del Gobierno de permitir el cierre perimetral de la región por días.

Ayuso ha dado las gracias a Pedro Sánchez por tomar esta decisión, aclarando que esta decisión "no ha sido un triunfo" a nivel político para ella.

"No ha sido un triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni de Sánchez con Ayuso; es la defensa de la política sanitaria que hemos puesto en marcha hasta aquí. Lo demás está siendo ruido", defiende Ayuso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid buscaba que la región únicamente se cerrase perimetralmente los días que corresponden a los festivos de Todos los Santos y de La Almudena. Tras conocerse el visto bueno del Gobierno, Ayuso comentó que "nadie se ha salido con la suya".

"No hay un solo estudio que demuestre que el cierre perimetral funciona"

"En la reunión con los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León les manifesté que era contraria a cerrar la Comunidad de Madrid sin más, porque no hay un solo estudio que demuestre que esto funciona", ha añadido Ayuso en su comparecencia de este viernes.

La presidenta regional habla de "medidas quirúrgicas" a la hora de mencionar este cierre por días, medidas que afirma que buscan hacer "el menor daño posible". "No podemos enfrentar salud y economía por más tiempo", agrega.

Minutos antes, Antonio Zapatero y Elena Andradas comparecieron para anunciar la ampliación de las medidas restrictivas a tres nuevas zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid, pasando de 32 a 35.

El viceconsejero madrileño de Salud Pública y Plan COVID-19 y la directora general de Salud Pública han trasladado la "tendencia descendente" de la pandemia, pidiendo a la ciudadanía que se "quede en casa" en la medida de lo posible.