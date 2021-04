Isabel Díaz Ayuso responde a Pedro Sánchez, que ha cuestionado los datos de contagios en la Comunidad de Madrid; cree que no se están registrando todos los casos.

La presidenta regional le ha espetado: "Se piensa el ladrón que son todos de su condición". "Este presidente del Gobierno que tenemos en España en el momento más difícil para nuestro país en décadas es una persona que miente por sistema constantemente, y, sobre todo, que tiene una obsesión terrible con la Comunidad de Madrid", ha insistido en una entrevista en 'Antena 3'.

Ha asegurado que siempre ha dudado de las cifras de Madrid "para meternos de manera ilegal en estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Y el otro día, incluso, hablando de muertos, que no los he empezado ya a sacar ahora de los muertos, habló de los fallecidos en Madrid, cuando es un drama que estamos soportando todos".

"Decían que yo estaba confrontando y luego resulta que teníamos razón. En definitiva, siempre ha tenido una doble moral con Madrid, ha tenido siempre una guerra constante y ha puesto en tela de juicio todo lo que hemos hecho", ha insistido.

También sobre esto ha respondido Antonio Zapatero, el viceconsejero de salud de la Comunidad de Madrid, en rueda de prensa. "Nos llama la atención que diga eso" y ha retado al Gobierno ha presentar los datos si los tiene diferentes: "Y si no los tiene, que pida perdón".

"Que el presidente del Gobierno nos diga que sus datos no se ajustan a los reales, le pido y exijo que me presente sus datos. Si no, que pida perdón. que alguien se ponga al mando", ha dicho Zapatero.