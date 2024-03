La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von Der Leyen, para criticar la ley de amnistía y pedir al Partido Popular Europeo que "no haya compadreo con Pedro Sánchez". Así lo ha comentado Ayuso en el congreso que el PPE celebra en Bucarest (Rumanía) entre hoy y mañana justificando que las personas que están negociando con el presidente del Gobierno -en alusión a Junts- "son aliados de Putin".

En una mesa de debate destinada en principio a hablar de la importancia de las políticas regionales y locales, Ayuso ha criticado la ley de amnistía que el Gobierno ha pactado con Junts y que se votará mañana en la comisión de Justicia del Congreso. Esa amnistía va a permitir, según alerta Ayuso, que personas que "han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España" y que, además, "hacen listas negras de jueces y periodistas, se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por siete votos". "Personas que han cometido graves delitos, corrupción, personas que han estado juntos y aliados con Putin, personas que están con las dictaduras como la venezolana", ha añadido.

Referencia a Armengol

En una intervención en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido que se "están expulsando a los españoles de su tierra", también se ha referido al 'caso Koldo', en el que se investiga las presuntas mordidas en la compra de material sanitario y por el que diferentes dirigentes populares han señalado a la presidenta del Congreso, Francia Armengol.

"Con fondos europeos han comprado material en mal estado. Han permitido que la tercera autoridad del estado, que la presidenta del Congreso, la que está pergeñando todo esto, sea una de las involucradas", ha señalado en referencia a Armengol.

Así, tras hablar de corrupción, de connivencia de los aliados del jefe del Ejecutivo con Putin y con la dictadura venezolana y de un Código penal "a conveniencia de los delincuentes", ha pedido al grupo popular europeo que "no haya compadreo con ninguno de ellos, con Pedro Sánchez". "Porque eso no es convivencia" y "no se le puede blanquear nunca más", ha zanjado.

Para Ayuso, la "receta" a seguir es "no renunciar a nuestros principios". "El daño que le están haciendo a España y, por tanto, a toda la Unión Europea es cosa de todos. Por eso el éxito del PP en Madrid es oponernos frontalmente a lo que se va a votar en España", ha afirmado en un discurso de apenas cinco minutos pidiendo respaldo a los populares europeos y ante la atenta mirada de la presidenta de la Comisión Europea.